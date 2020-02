Curry-Mischung in Öl andünsten

Das indische Currypulver gibt es in scharfen, mild-süßlichen und sogar fruchtigen Varianten. Es gibt bis zu 30 Zutaten für die Gewürzmischung, aber keine stammt vom asiatischen Currybaum.

Lesezeit: 1 Minuten

Bonn (dpa/tmn). Um den vollen Geschmack von Curry zu entfalten, gibt es einen Trick: Das Pulver sollte mit etwas Öl angedünstet werden. Dabei darf das Fett allerdings nicht zu heiß sein, denn dadurch könnte das Gewürz verbrennen und bitter schmecken.

Darauf weist das Bundeszentrum für Ernährung (BZfE) hin. Bei Curry handelt es sich nicht um ein einzelnes Gewürz, sondern eine Gewürzmischung. Laut dem BZfE können 6 bis 30 Zutaten in der Mischung enthalten sein.

Die gelbe Farbe entsteht etwa durch Kurkuma. Essenziell für Curry sind außerdem Koriander, Kreuzkümmel, grüner und schwarzer Kardamom, Bockshornklee, schwarzer Pfeffer und Chili. Nicht enthalten sind dagegen die Blätter des asiatischen Currybaums. Dafür können aber getrocknete Mango oder Fenchelsamen in der Gewürzmischung sein.

Kein Wunder, dass die im Handel erhältlichen Currys deshalb unterschiedlich schmecken. Beim Kauf sollten Verbraucher darauf achten, Curry in kleinen Mengen zu kaufen, denn das Gewürz verliert schnell an Aroma. Das BZfE empfiehlt, das Curry in einem verschlossenen Behälter dunkel und kühl zu lagern. Dann sei es ungefähr ein halbes Jahr haltbar.