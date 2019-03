Berlin

CSU-Chef Markus Söder hat beim Klimaschutz einen Neuanfang gefordert. „Wir haben in den letzten 20 Jahren die Strompreise zwar verdoppelt, wir haben aber gleichzeitig bei CO2 keinen wirklichen Schritt nach vorne gemacht, was die Reduktion bringt“, sagte der bayerische Ministerpräsident in der ZDF-Sendung „Berlin direkt“. Deutschland brauche eine strategisch intelligente Verknüpfung der Politikfelder von Klimaschutz, Energiepolitik und einer neuen Industriepolitik.