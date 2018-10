CSU und SPD stürzen in Bayern ab – FDP nach Zittern drin

München

Die CSU hat die absolute Mehrheit in Bayern verloren und kommt bei der Landtagswahl nach Auszählung aller Stimmkreise nur noch auf 37,2 Prozent. Auch die SPD stürzte dramatisch auf 9,7 Prozent ab. Wahlgewinner sind die Grünen mit 17,5 Prozent und die AfD, die mit 10,2 Prozent neu in den Landtag einzieht – sowie mit leichtem Plus die Freien Wähler mit 11,6 Prozent. Die FDP schaffte mit 5,1 Prozent knapp den Wiedereinzug.