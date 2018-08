CSU stürzt in Umfrage um fünf Prozentpunkte ab

München

Knapp sieben Wochen vor der Landtagswahl in Bayern hat die CSU einer neuen Umfrage zufolge deutlich an Zustimmung verloren. In der Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Insa für die „Bild“-Zeitung kommt die Partei von Ministerpräsident Markus Söder nur noch auf 36 Prozent. Beim vorangegangenen Insa-Trend Ende Juni waren es noch 41 Prozent, also fünf Punkte mehr. Bei der Landtagswahl im September 2013 hatte die CSU 47,7 Prozent geholt. Insa sieht die Grünen auf Platz zwei mit nun 15 Prozent, die AfD mit unverändert 14 Prozent auf Rang drei. Die SPD kommt auf Platz vier mit 13 Prozent.