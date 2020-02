London

Anknüpfen an Erfolge

CS:GO-Team von Mousesports gewinnt ICE Challenge

Das deutsche „Counter-Strike: Global Offensive“-Team von Mousesports kann an die Erfolge des vergangenen Jahres anknüpfen. Der Kader um Kapitän Finn „karrigan“ Andersen gewann in London die ICE-Challenge 2020. Im Finale gegen das ukrainische Team Natus Vincere stand es am Ende 3:1.