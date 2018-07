CSD in Berlin wegen Unwetterwarnung abgebrochen

Berlin

Der Christopher Street Day in Berlin ist wegen einer Warnung vor schweren Gewittern am Abend abgebrochen worden. Die Sicherheit der Teilnehmerinnen und Teilnehmer habe höchste Priorität, hieß es vom CSD-Vorstand. Zehntausende Menschen hatten vom Mittag an für gleiche Rechte für alle demonstriert und gefeiert – mit Federboas, Regenbogenflaggen, in bunten Konstümen oder auch nackt. Die dekorierten Wagen zogen zum Brandenburger Tor. In Berlin feierte der CSD dieses Jahr die 40. Auflage.