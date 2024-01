Crossover mit eigenem Charakter – Fahrbericht: Subaru Crosstrek

Bei den Leuchteinheiten des Crosstrack setzt Subaru auf LED-Technik Foto: Subaru

SP-X/Murnau. Ein neuer Subaru ist eher eine Seltenheit. Die kleine, aber für ihre Langzeitqualität häufig gerühmte japanische Marke bringt nicht allzu oft frische Modelle auf den Markt, zuletzt das mit dem Toyota bZ4X baugleiche Elektroauto Solterra. Der Crosstrek ist allerdings kein echter Newcomer, vielmehr Nachfolger des XV, des meistverkauften Subaru-Modells in Europa. Entsprechend sind die Erwartungen an den Crossover, der ab sofort und zu Preisen ab 34.790 Euro erhältlich ist.

Anfang 2024 kommt die in Crosstrek umbenannte Neuauflage des Subaru XV in Deutschland auf den Markt Foto: Subaru

Den Namen hat er übrigens aus den USA übernommen, wo der XV schon immer Crosstrek hieß und wo die Marke mehr Fahrzeuge verkauft als in Japan. Die dritte Generation steht auf der gleichen Plattform wie der Vorgänger, man darf also getrost eher von einer umfangreichen Überarbeitung, denn von einem komplett neuen Modell sprechen.

Die wichtigste Neuerung im Innenraum ist das Riesendisplay im Hochkantformat Foto: Subaru

Vieles am Crosstrek ist typisch Subaru, wie etwa der serienmäßige Allradantrieb, das stufenlose Automatikgetriebe, der Boxermotor oder die komplette Sicherheitsausstattung. Zum Antrieb steht nur noch der 2,0-Liter-Benziner zur Verfügung, die kleinere Variante mit 1,6 Litern Hubraum wurde gestrichen. Der größere Vierzylinder ist mit seinen 136 PS allerdings auch kein Ausbund an Dynamik. Das war er noch nie, doch hat er nun – um den Motor sauberer zu kriegen – an Leistung sogar eingebüßt, exakt 14 PS und 12 Newtonmeter (182 Nm maximal). Dafür legt der Crossover bei der Höchstgeschwindigkeit um 5 auf 198 km/h zu.

Im Fond bietet der Crosstrek gute Platzverhältnisse. Ledersitze kann man gegen Aufpreis bestellen Foto: Subaru

Die Werte zeigen schon, dass der Crosstrek nicht auf besonders dynamische Fortbewegung ausgelegt ist. Zwar hilft ein kleiner, im CVT-Getriebe (Lineartronic) untergebrachter Elektromotor mit knapp 17 PS vor allem beim Beschleunigen, besonders spürbar ist das aber nicht. Und neu ebenfalls nicht, das konnte der XV auch schon alles, bis hin zu (sehr kurzem) rein elektrischen Fahren mit Strom aus der 0,6 kWh fassenden Batterie.

Der Kofferraum des Crosstrek lässt sich klassisch erweitern Foto: Subaru

Obwohl der Crosstrek wenig klassischen Fahrspaß zu vermitteln scheint, fühlt man sich als Fahrer hinter dem Steuer im sauber verarbeiteten, leider aber auch mit viel Hartplastik versehenen Innenraum doch wohl. Im Vergleich zum Vorgänger wirkt das Fahrzeug insgesamt handlicher, agiler und nimmt Kurven exakter. Traktionsprobleme kennt der Subaru dank des serienmäßigen Allradantriebs sowieso nicht.

Gut erkennbar an der Robusbeplankung der vorderen Radhäuser sind die kleinen Luftschlitze Foto: Subaru

Zudem geht es deutlich leiser zu und das Fahrwerk wurde etwas komfortabler abgestimmt. Wer grundsätzlich kein Freund von CVT-Getrieben und ihren spezifischen Eigenschaften ist – wie dem aufheulenden Motor bei stärkerem Tritt auf Gaspedal – wird auch mit der Lineartronic nicht glücklich, selbst wenn die Automatik sieben Schaltstufen simulieren kann und es zwei Fahrmodi gibt, neben „I“ für Intelligent, also eher ein Eco-Modus, auch „S“ für Sport. Hier werden die Gänge später und schneller gewechselt, was wenigstens für ein Minimum an Fahrspaß sorgt.

Auch viele Details in der Front wurden beim Crosstrek dreidimensionaler ausgeformt Foto: Subaru

Der Innenraum wurde mit einigen Maßnahmen aufgewertet. Statt wie bisher zwei kleinere Screens gibt es nun einen Touchscreen mit 11,6-Zoll-Bildschirmdiagonale. Eine Besonderheit beim Crosstrek ist die in die Navigation (ab „Comfort“) integrierte, auch von anderen Marken verwendete „what3words“-Funktion. Dabei wird die gesamte Weltkarte in 3x3 Meter große Flächen unterteilt, die jeweils eine Kombination aus drei Wörtern tragen. Statt der Adresse reicht die Eingabe der Wörter, auch per Sprachsteuerung, um die Navigation zu starten.

Passagen mit Achsverschränkung steckt der Crosstrek locker weg. In diesem Zustand lassen sich dank steifer Karosserie auch Türen öffnen Foto: Subaru

Der 4,50 Meter lange Crosstrek bietet vorn wie hinten ausreichend Platz. Allerdings fällt der Kofferraum mit 315 Litern ziemlich klein aus, er lässt sich bei Bedarf durch Umlegen der Rücksitze immerhin auf knapp über 1.300 Liter erweitern. Außen fallen die Änderungen zum XV marginal aus. Die Kunststoffrahmung um die dreidimensional ausgeformten Radhäuser sind nun eckiger und vorne mit Luftschlitzen verziert. Die Scheinwerfer und Heckleuchten wurden plastischer geformt, was dem Fahrzeug zusammen mit dem größeren Kühlergrill und der dynamischeren Front- und Heckschürze mehr Charakter und Wertigkeit verleiht.

Ein Lob verdient Subaru für die umfangreiche Sicherheitsausstattung, die schon ab der Basisausstattung „Trend“ (34.790 Euro) vorhanden ist. In der „Active“-Version (36.990 Euro) ist der Crosstrek dann mit 18- statt 17-Alus ausgerüstet und es gibt unter anderem elektrisch verstellbare vordere Sitze sowie einen Fernlichtassistenten. „Comfort“ (38.390 Euro) bietet neben dem Navi auch ein beheizbares Lenkrad. In der „Platinum“-Version (40.390 Euro) sind schließlich Ledersitze und ein Glasschiebedach an Bord.

Der Crosstrek ist nicht frei von Schwächen, zu denen neben der fehlenden Antriebsauswahl vor allem der wenig dynamische Motor und der kleine Kofferraum gehören. Auf der Habenseite verbucht der Fünftürer vor allem die komplette Komfort- und Sicherheitsausstattung inklusive Allradantrieb und Automatikgetriebe schon in der Basisversion. Vor allem aber ist der Crosstrek ein typisches Modell der Marke Subaru: Er will und muss nicht jedem gefallen, wirkt auf seine Art sogar ein wenig aus der Zeit gefallen, wird aber bei der kleinen, aber treuen Fangemeinde der Marke gerade deshalb sicher Anklang finden.

Subaru Crosstrek 2.0i – Technische Daten:

Fünftüriger, fünfsitziger Crossover der Kompaktklasse; Länge: 4,50 Meter, Breite: 1,80 Meter, Höhe: 1,60 Meter, Radstand: 2,67 Meter, Kofferraumvolumen: 315 – 1.314 Liter

2,0-Liter-Benzinmotor, 100 kW/136 PS, Automatik (stufenlos), Allradantrieb, maximales Drehmoment: 182 Nm bei 4.000 U/min, Elektromotor mit 12,3 kW/16,7 PS und 66 Newtonmeter Drehmoment, 0-100 km/h: 10,8 s, Vmax: 198 km/h, Durchschnittsverbrauch: 7,7 Liter, CO2-Ausstoß: 174 g/km

Preis: ab 34.790 Euro

Subaru Crosstrek – Kurzcharakteristik:

Warum: komplette Sicherheitsausstattung, Allrad und Automatik Serie, gut ablesbare Instrumente, gute Verarbeitung,

Warum nicht: recht schlapper Motor, wenig aufregendes Design, kleiner Kofferraum

Was sonst: Nissan Qashqai, Mazda CX-30, Kia Sportage, Hyundai Tucson

Peter Eck/SP-X