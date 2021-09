Monza

Formel 1

Crash beim Ferrari-Heimspiel: Sainz mit heftigem Einschlag

Carlos Sainz hat mit einem heftigen Unfall für eine Unterbrechung beim Freien Training am Samstag in Monza gesorgt. Der Spanier krachte mit hoher Geschwindigkeit mit seinem Formel-1-Ferrari in die Streckenbegrenzung.