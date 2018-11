Coveris: Die Stimmung bessert sich

Die Neuwieder Firma Reuther Verpackung hat in den zurückliegenden Monaten häufig mit negativen Nachrichten Schlagzeilen gemacht: Umstrukturierungen endeten meist mit Entlassungen, es drohte gar die komplette Schließung. Jetzt hat die Firma einen neuen Namen, und Stimmung wird besser.

Die neue Kaschieranlage von Coveris in Neuwied. Damit sieht sich die Firma für die Zukunft gut gerüstet.

Bei der bislang letzten Sanierungsrunde mussten zwar wieder etliche Mitarbeiter gehen, immerhin setzte der US-Investor aber ein Zeichen: Er investierte mehr als 4 Millionen Euro in das Neuwieder Werk, das zwischenzeitlich einen neuen Namen bekommen hat und nun Coveris heißt (die RZ berichtete).

Neuer Name, neues Glück? Es geht zumindest in die richtige Richtung, bestätigt Betriebsratschef Piero Sabatino auf RZ-Nachfrage. "Die Stimmung unter den Kollegen ist besser geworden. Eine Schließung ist vom Tisch, und man hat investiert. Das zeigt, dass der Investor an uns glaubt und erfreulicherweise nicht die klassische Heuschrecke ist", sagte er.

Sabatino merkt aber auch an, "dass das weinende Auge schon noch da ist". Denn durch die Entlassungen sei "die Leistungsdichte erheblich größer geworden", was zu einer Erhöhung des Krankenstandes geführt habe. "Wir haben uns aber mit der Geschäftsführung immerhin schon geeinigt, über Maßnahmen zu verhandeln", ergänzt er und deutet an, dass es für einige der entlassenen Kollegen vielleicht eine Chance auf Rückkehr gibt. "Ich will da aber auch noch nicht zu viel Hoffnung machen", macht der Betriebsratschef deutlich, dass noch keine Entscheidungen gefallen sind.

Für Vertriebschef Carsten Höh ist bei Coveris auch noch viel zu tun, der Anfang sei jedoch gemacht. "Wir merken bei den Mitarbeitern schon – wenn auch nicht täglich – dass neue Motivation da ist", sagt er und verteidigt die Sanierung: "Wir haben uns wirklich gesundgeschrumpft, in dem wir uns von einigen Produktfeldern getrennt und auf die konzentriert haben, in denen wir Experten sind und Wachstum sehen", argumentiert er. Die Entlassungen seien daher nicht schön, aber notwendig gewesen. Coveris habe sich außerdem ganz klar zum Standort bekannt. "Wir haben eine lange Tradition in Neuwied, und die ist uns auch wichtig. Wir wollen Identifikation zeigen", sagt er. Das zeigt sich auch in Kleinigkeiten, wie zum Beispiel der Umbenennung der Besprechungszimmer in "Pegelturm", "Pfingstreiter", "Deich", "Raiffeisenbrücke" und "Schärjer". Auch die Beschilderung sei verbessert und die Zufahrt neu gepflastert worden, berichtet Höh. "Alles Kleinigkeiten, die den Kunden aber ein neues Bild vermitteln", ist der Vertriebschef sicher. "Das ist zwar auch alles noch nicht fertig, aber ein Anfang ist gemacht."

Insgesamt sieht Höh "durchaus zuversichtlich in die Zukunft", auch weil es sehr positive Zeichen aus der Kundschaft gebe – sowohl von Bestandskunden, die ihren Bezug erhöhen wollen, als auch von potenziellen Neukunden. Auf einen Schub aus diesem Bereich setzt auch Sabatino.

"Die Auftragslage würde es hergeben, in eine weitere neue Maschine zu investieren", ist er überzeugt. Positiv stimmt ihn auch, dass das Unternehmen 2014 und 2015 jeweils vier neue Auszubildende einstellen will beziehungsweise schon hat. "In Zeiten, in denen alles nur auf die Kosten schaut, muss uns das erst einmal einer nachmachen. Für mich ist das ein ganz wichtiger Aspekt und auch ein Bild dafür, dass wir in Richtung Zukunft arbeiten", freut er sich.