Köln

Melbourne-Rennen

Coronavirus: RTL bei Formel-1-Saisonstart nicht vor Ort

Angesichts des Coronavirus verzichtet RTL auf eine Vor-Ort-Berichterstattung vom Formel-1-Saisonauftakt in Australien am 15. März. Wie der Kölner TV-Sender mitteilte, gilt diese Maßnahme auch für den zweiten Grand Prix in Bahrain eine Woche später.

Lesezeit: 1 Minuten