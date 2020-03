Falche Hygienemaßnahme

Corona-Schutz: Handschuhe bringen auf Reisen nichts

Man sieht sie in öffentlichen Verkehrsmitteln und an Flughäfen: Atemmasken und Handschuhe, vermeintlich zum Schutz vor einer Ansteckung mit Corona. Aber bringt das überhaupt was?

Lesezeit: 1 Minuten