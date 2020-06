Corona-Auszeit fordert Beach-Team Ludwig/Kozuch

Berlin (dpa). Das Beachvolleyball-Nationalteam Laura Ludwig und Margareta Kozuch kämpft in der noch immer anhaltenden Corona-Pause um eine neue Motivation.

„Ich haben einige Tage gebraucht, um die ganzen Fragenzeichen im Kopf zu sortieren. Ich habe mich sehr abgelenkt mit Familienzeit“, berichtete Olympiasiegerin und Weltmeisterin Ludwig (34) im ZDF-„Sportstudio“ über ihre Probleme nach der Verschiebung von Olympia in Tokio auf 2021. Und auch da könne ja derzeit keiner mit Sicherheit sagen, was passiert. Deutschlands erfolgreichste Beach-Athletin aber hat den Optimismus zurückgewonnen: „Es ist einfach ein riesen Event. Das eine Jahr wird man jetzt auch nicht so schnell aufgeben. Aber man wird natürlich einiges umändern.“

Für Ludwig-Partnerin Kozuch, die nach einer erfolgreichen Karriere als Hallen-Volleyballerin 2017 in die Sand-Sparte wechselte, ist die Situation nicht die erste große psychische Herausforderung. Die 33-Jährige hatte jahrelang mit Alpträumen und Angstzuständen zu kämpfen, berichtete sie im Interview der „Bild am Sonntag“. Seit Beginn ihrer Pubertät habe sie „über Jahre hinweg Angstzustände gehabt. Sie hatten damit zu tun, in eine ausweglose Situation zu geraten in Bezug auf unheilbare Krankheiten“, sagte Kozuch.

Durch die Arbeit an ihr selber habe sie Heilung erfahren: „Ich durfte mich viel mit mir selbst auseinandersetzen, habe mich viel mit meinem Körper beschäftigt, nicht nur wegen des Sports.“

Seit Anfang März sind alle Beach-Turniere ausgefallen. „Der Sport hat mich gefordert, mir aber auch viel geholfen. Das füllt mich mit einer tiefen Dankbarkeit aus“, sagte Kozuch. „Ich weiß jetzt, dass noch viel zu erfahren und zu erleben ist. Ich wünsche jedem in diesen sonderbaren Zeiten einen tiefen Zustand des Vertrauens und Mutes.“