Der Bund unterstützt

Corona: So beantragen Familien den vergünstigten Urlaub

Haushalt, Job, Kinderbetreuung: In der Corona-Pandemie war der Alltag vieler Familien besonders stressig. Gut wäre ein Urlaub. Aber was, wenn das Geld knapp ist? Dann hilft der Bund – und so geht's.