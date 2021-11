Coole Kawas – Bimota KB 4 und KB 4 RC

Bereits vor einiger Zeit hat Bimota ein neues Modell auf Kawasaki-Basis angekündigt. Jetzt wurde es in Mailand enthüllt. Überraschenderweise in gleich zwei Versionen.

SP-X/Mailand. Die reaktivierte Marke Bimota zeigte auf der EICMA in Mailand mit der KB 4 ihr nunmehr zweites Modell auf Kawasaki-Basis. Dieses Mal haben die Italiener die Z 1000 SX in eine schmucke Diva verwandelt, die wahlweise in verkleideter Form oder als Naked Bike KB 4 RC angeboten wird.

Den Einliter-Reihenvierzylinder der Z 1000 mit 104 kW/142 PS hat Bimota für die KB 4 ebenso wie die elektronische Regelsysteme unverändert übernommen. Allerdings wurde das Triebwerk in ein neues Chassis mit neuem Fahrwerk gesteckt. Sehenswert ist die gefräste Alu-Hinterradschwinge mit einer speziellen Federbein-Anlenkung. Zudem hat Bimota eine Brembo-Bremsanlage mit vorne fest verblockten Bremssätteln montiert. Unter anderem dank vieler Carbonteile konnte man im Vergleich zur Z 1000 über 40 Kilogramm Gewicht einsparen.

Die KB 4 RC verzichtet auf Verkleidungsteile und kommt als knackiger Cafe Racer vorgefahren, der sein Heckbürzel keck nach oben streckt. Dort befindet sich auch die Motorkühlung, die bei der Z 1000 eigentlich vor dem Motor montiert ist. Die KB 4 bietet nur einen Sitz und Fußrasten für eine Person. Unter anderem dank eines doppelläufigen Endschalldämpfers weckt sie Erinnerungen an Zweitakt-Sportler der 80er-Jahre. Auch das verkleidete Schwestermodell versprüht Retro-Charme. Der obere Teil der Verkleidung mit klassischem Rundscheinwerfer greift stilistisch die Halbschalen-Ästhetik der 70er-Jahre auf.

Die Produktion der KB 4 soll bereits angelaufen sein, die Preise dürften rund 30.000 Euro unter dem Niveau der 64.000 Euro teuren Bimota Tesi H2 liegen.

Mario Hommen/SP-X