Controlling, Journalismus, PR: Diese Studiengänge sind neu

Wer noch auf der Suche nach einem passenden Studiengang ist, könnte hier fündig werden: Eine Übersicht über neue Bachelor- und Masterstudiengänge – von Controlling, über Deutsch-Polnische-Studien bis hin zu «Journalismus und Nachhaltigkeit».

Interdisziplinäres Studium an der Universität Tübingen: Der Bachelor Medizininformatik startet zum Wintersemester.

Foto: Franziska Kraufmann – DPA

Programmierer im Gesundheitswesen werden

Die Universität Tübingen bietet ab dem Wintersemester 2012/2013 einen Bachelor Medizininformatik an. In sechs Semestern lernen die Studenten zunächst die Grundlagen der Informatik, wie die Universität mitteilt. Auf dem Vorlesungsprogramm stehen etwa Veranstaltungen wie Einführung in Internet-Technologien oder Algorithmen. Parallel dazu belegen die Studenten Veranstaltungen aus dem Fach Medizin wie Medizinische Physik und medizinische Terminologie. Die interdisziplinär ausgebildeten Absolventen sollen etwa als Programmierer im Gesundheitswesen arbeiten können. Bewerbungsschluss ist der 15. Juli.

Masterstudiengang zur Therapie von Psychosen in Berlin

An der International Psychoanalytic University in Berlin startet zum Wintersemester 2012/2013 ein neuer Master. Der berufsbegleitende Studiengang «Integrierte Versorgung bei psychotisch erkrankten Menschen» richtet sich an Psychologen, Sozialarbeiter und Ärzte mit Berufserfahrung, wie die Hochschule mitteilt. In dem acht Semester langen Studium geht es zunächst um die Diagnostik von Psychosen sowie um deren Behandlung. Später werden dann zum Beispiel die gesellschaftlichen Bedingungen für seelische Gesundheit und Krankheit analysiert. Die Kosten für das Studium liegen bei 1400 Euro pro Semester. Absolventen sollen in führenden Positionen etwa in Krankenhäusern arbeiten können. Bewerbungsschluss ist der 31. August.

MBA-Studiengang Controlling in Regensburg

Die Universität Regensburg führt zum Sommersemester 2013 den neuen Studiengang Controlling ein. In vier Semestern können Studenten den Master of Business Administration (MBA) erwerben, wie die Hochschule mitteilt. Auf dem Lehrplanplan stehen Fächer wie Finanzmanagement oder Unternehmensbewertung. Absolventen sollen in führenden Positionen in der Buchhaltung im Handel, in der Industrie oder im Dienstleistungsgewerbe arbeiten können. Bewerber brauchen einen ersten Studienabschluss. Die Kosten für das Studium liegen bei 3500 Euro pro Semester. Bewerbungsschluss ist der 1. Dezember 2012.

Neuer Bachelor Deutsch-Polnische Studien

In Regensburg wird zudem künftig der neue Bachelor Deutsch-Polnische Studien angeboten. Der Studiengang startet erstmals im kommenden Wintersemester und dauert sechs Semester, so die Hochschule. Studenten befassen sich etwa mit der Sprache, Literatur und Kultur der beiden Länder. Sie erwerben neben dem Bachelor einen polnischen Universitätsabschluss. Das zweite Studienjahr verbringen sie an der Universität Lodz. Bewerber brauchen eine Hochschulzulassung, Polnischkenntnisse sind nicht erforderlich. Eine Einschreibung ist vom 10. September bis zum 9. Oktober möglich.

Studiengang für Mitarbeiter im Transportwesen

Die private Hochschule Fresenius bietet ein neues MBA-Studium für Mitarbeiter im Transportwesen an. Der fünf Semester lange Studiengang Transport Strategy and Management wird in Zusammenarbeit mit der Robert Gordon Universität in Schottland angeboten and richtet sich an angehende Führungskräfte in der Logistikbranche, wie die Hochschule mitteilt. Auf dem Lehrplan stehen etwa die Planung und Organisation von Transporten. Bewerber brauchen einen ersten Studienabschluss, gute Englischkenntnisse sowie drei Jahre Berufserfahrung auf Führungsebene. Die Kosten liegen bei 720 Euro pro Semester. Bewerbungen werden bis Mitte September angenommen.

Neuer Public-Relations-Studiengang in Kiel

Die Fachhochschule Kiel bietet erstmals den Studiengang Öffentlichkeitsarbeit und Unternehmenskommunikation an. Er startet im kommenden Wintersemester und schließt mit dem Bachelor of Arts ab, wie die Hochschule mitteilt. Studenten haben in dem sieben Semester langen Studium die Möglichkeit, neben theoretischem Basiswissen auch praktische Erfahrungen in der Öffentlichkeitsarbeit zu sammeln. Dabei reicht das Spektrum von der Pressearbeit über Kampagnenplanung bis hin zu Spezialgebieten wie der politischen Kommunikation. Bewerber brauchen eine Hochschulzulassung. Eine Bewerbung für das Wintersemester ist noch bis zum 15. Juli möglich.

Master für Informatiker in Freiburg

Die Universität in Freiburg bietet einen neuen Master für Informatiker an. Der viersemestrige Studiengang Embedded Systems Engineering (ESE) beschäftigt sich mit «Computern, die man nicht sieht», also beispielsweise mikroelektronischen Komponenten in Smartphones, Waschmaschinen oder im Auto, so die Hochschule. Auf dem Lehrplan stehen unter anderem Design und Entwurf dieser Systeme. Absolventen des zweisprachigen (deutsch/englisch) konsekutiven Studiengang sollen zum Beispiel in der Automobilbranche arbeiten können. Bewerber brauchen einen ersten Studienabschluss in Informatik oder in ESE, sowie gute Englischkenntnisse. Bewerbungsschluss ist der 15. Juli.

Nachhaltigkeit und Journalismus studieren

Die Leuphana Universität Lüneburg bietet zum kommenden Wintersemester einen neuen Studiengang für Journalisten und PR-Fachleute an. Das berufsbegleitende Weiterbildungsprogramm Nachhaltigkeit und Journalismus dauert zwei Semester und endet mit einem Zertifikat, wie die Hochschule mitteilt. Auf dem Lehrplan stehen Themen wie Klimawandel oder erneuerbare Energien sowie deren anschauliche Vermittlung. Die Kosten für das Studium liegen bei 2210 Euro pro Semester. Bewerber brauchen einen ersten Studienabschluss und Berufserfahrung in der Medienbranche. Bewerbungsschluss für einen Studienplatz sowie ein Stipendium ist der 31. Juli.