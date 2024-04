Comeback gekrönt: Boll vor siebter Olympia-Teilnahme

Anzeige

Düsseldorf (dpa) – Der deutsche Tischtennis-Star Timo Boll steht kurz vor der siebten Olympia-Teilnahme seiner langen Karriere. Bundestrainer Jörg Roßkopf nominierte den 43 Jahre alten Rekord-Europameister für den Mannschafts-Wettbewerb der Olympischen Spiele vom 26. Juli bis 11. August in Paris. Im Einzel sollen der frühere Weltranglisten-Erste Dimitrij Ovtcharov sowie Europameister Dang Qiu für Deutschland spielen. Das gab der Deutsche Tischtennis-Bund bekannt.

Diese Entscheidungen müssen noch vom Nominierungsgremium des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) bestätigt werden. Aber ein Einsatz in Paris wäre für Boll die Krönung eines kaum mehr für möglich gehaltenen Comebacks.

Im vergangenen Jahr musste er wegen einer komplizierten Schulterverletzung für mehrere Monate pausieren. In der Weltrangliste fiel er zeitweise aus den besten 150 Plätzen. Obwohl er im Februar auch die Team-WM in Südkorea wegen einer Augenentzündung verpasste, meldete Boll sich in diesem Jahr eindrucksvoll in der Weltspitze zurück. Unter anderem gewann er im Januar das internationale Turnier in Doha.

Bei Olympischen Spielen gewann der frühere Weltranglisten-Erste mit dem deutschen Team je zweimal Silber und Bronze. 2016 in Rio de Janeiro war Boll bei der Eröffnungsfeier der Fahnenträger der gesamten deutschen Mannschaft.