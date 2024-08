Coman tendiert offenbar zum Abschied beim FC Bayern

Anzeige

München (dpa) – Der französische Stürmerstar Kingsley Coman tendiert offenbar zu einem Abschied vom FC Bayern. Wie die französische Sportzeitung «L'Equipe» berichtet, soll der Siegtorschütze aus dem Champions-League-Finale 2020 seinem Umfeld mitgeteilt haben, die Münchner verlassen zu wollen. Demnach habe es der 28-Jährige wenig geschätzt, dass der Club einem Abgang seines Großverdieners positiv gegenübersteht.

Kurz vor dem Ende der Transferperiode ist aber ein neuer Club für Coman noch nicht in Sicht. Der Nationalstürmer hatte in der Vergangenheit häufig sein Interesse an der Premier League signalisiert. Clubs wie Manchester City, FC Arsenal oder FC Liverpool sollen aber Zweifel daran haben, dass der verletzungsanfällige Coman dauerhaft eine Verstärkung ist. Womöglich kommt auch erst einmal ein Leihgeschäft mit Kaufoption in Betracht.

Wechsel zum Neymar-Club?

Eine Spur soll unterdessen nach Saudi-Arabien zu Al Hilal führen. Bei dem Club spielen bereits der brasilianische Starstürmer Neymar sowie Malcom und Kalidou Koulibaly. Damit würde Coman, der bereits bei der EM im Sommer kaum zum Einsatz gekommen war, seine Chancen in der Équipe Tricolore aber kaum steigern. Ein Ausschlusskriterium ist ein Engagement in Saudi-Arabien für Nationaltrainer Didier Deschamps allerdings nicht, wie der Fall N'Golo Kanté bewies.

Coman spielt seit 2015 für die Münchner, mit denen er achtmal Meister und dreimal Cupsieger wurde. Höhepunkt war der Champions-League-Triumph 2020, als er den 1:0-Siegtreffer gegen Paris Saint-Germain erzielte. Sein Vertrag in München läuft noch bis 2027.