College: Harris und Mönninghoff in Titelturnier raus

Die beiden Deutschen unterlagen in Pittsburgh mit den Gonzaga Bulldogs in der Runde der besten 32 Teams den favorisierten Ohio State Buckeyes mit 66:73. Die Mannschaft aus Spokane konnte vier Minuten vor Ende zum 61:61 ausgleichen, gab das Spiel in der Schlussphase aber aus der Hand. Flügelspieler Harris erzielte in 34 Minuten 16 Punkte und holte sieben Rebounds, Mönninghoff kam erst in den letzten Sekunden zum Einsatz.

Nach einer Auftaktniederlage mit Titelverteidiger Connecticut Huskies waren zuvor bereits U20-Nationalspieler Niels Giffey und sein deutscher Teamkollege Enosch Wolf ausgeschieden. Auch A2-Nationalspieler T.J. di Leo schaffte mit den Temple Owls nicht den Sprung in die dritte Runde. Die besten vier Mannschaften der «March Madness» küren am 2. April in New Orleans den Hochschulmeister.