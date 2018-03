«Club»: Pokal-Aufgabe in Havelse souverän meistern

Fußball-Bundesligist 1. FC Nürnberg hofft im DFB-Pokal auf einen standesgemäßen Start in die neue Spielzeit.

Trainer Dieter Hecking hat sich mit der Mannschaft bestens auf den TSV Havelse vorbereitet.

Foto: Uwe Anspach – DPA

«Natürlich ist der 1. FC Nürnberg Favorit, natürlich wollen wir in die nächste Runde einziehen», sagte «Club»-Coach Dieter Hecking am Freitag mit Blick auf die Erstrundenaufgabe am Sonntag beim niedersächsischen Regionalligisten TSV Havelse. «Wir sind bestens vorbereitet. Wir wissen genau, was auf uns zukommt.»

Personell können die Franken, die sich zuletzt 2007 den Pokalsieg sichern konnten, fast aus dem Vollen schöpfen. Nur Adam Hlousek und Markus Mendler fehlen verletzt. Hecking freut sich vor dem ersten Pflichtspiel über die Qual der Wahl: «Ich hoffe, dass diese Situation möglichst lange erhalten bleibt.»