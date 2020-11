Berlin

Nun offiziell

Cloud9 holt LoL-Spieler Perkz nach Nordamerika

Nach Wochen der Gerüchte steht es nun fest: League-of-Legends-Star Perkz wechselt von G2 Esports in Europa zu Cloud9 in Nordamerika – und von der Botlane zurück auf seine eigentliche Position. In NA soll er sich jedoch nicht zur Ruhe setzen.