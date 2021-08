Clever gelöst – E-Roller Wow 774 und 775

Archivierter Artikel vom 01.07.2021, 17:07 Uhr

SP-X/Saronno/Italien. Ende 2021 will der italienische Rollerhersteller Wow seine beiden E-Scooter-Modelle 774 und 775 auch in Deutschland vertreiben. Es handelt sich jeweils um schlanke Stadtroller auf großen 16-Zoll-Rädern, die wahlweise 45 oder 85 km/h schnell fahren können.

Beim Antrieb setzen die Italiener auf einen in der Hinterradschwinge und damit zentral im Fahrzeug integrierten E-Motor, der per Riemenantrieb das Hinterrad antreibt. Strom kommt aus zwei seitlich am Heck eingesteckten Akkumodulen, die sich zum Laden aus ihren Halterungen herausziehen lassen. Für das schwächere Modell 774 mit 4 kW/5,4 PS starkem Motor kann der Kunde zwischen 2,3 oder 3,0 kWh großen Batteriekapazität wählen. Mit großem Akku kommt der auf 45 km/h limitierte Scooter gut 100 Kilometer weit. Der 775 schafft mit seinem 5 kW/6,8 PS leistenden Motor maximal 85 km/h. Diese Version wird ausschließlich mit der größeren Batterie angeboten, die Reichweite soll bei knapp unter 100 Kilometer liegen.

Zur Ausstattung der beiden E-Scooter-Modelle gehören Scheibenbremsen vorne und hinten, LED-Licht rundum, zwei Ständer, ein großes Farbdisplay als Cockpitanzeige, Zweipersonen-Sitzbank, 50-Liter-Staufach sowie eine Rückwärtsfahrfunktion oder ein Rekuperationssystem. Die Preise in Italien liegen bei 4.250 Euro beziehungsweise 4.990 Euro, in Deutschland dürften sie ähnlich ausfallen.

Mario Hommen/SP-X