Clans: Forderung nach besserem Schutz für Polizisten

Osnabrück (dpa) – Angehörige von kriminellen Clans versuchen nach Darstellung der Polizei zunehmend, Polizeibeamte in ihrem privaten Umfeld einzuschüchtern. Der Osnabrücker Polizeipräsident Michael Maßmann berichtete im Gespräch mit der „Neuen Osnabrücker Zeitung“ über solche Fälle in Niedersachsen. So seien etwa Menschen mit Clan-Bezug vor dem Wohnhaus eines Beamten aufgetaucht. Polizisten könnten sich dagegen nur schwer zur Wehr setzen, beklagte Maßmann. Er fordert einen Stalking-Paragrafen, der Amtsträger wie Polizisten besser schützt.