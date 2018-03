Chusovitinas Turnteam droht finanzielles Aus

Dem Turn-Erstligisten TTT Köln um die Olympia-Zweite Oksana Chusovitina droht nach dem sofortigen Rückzug des Hauptsponsors das finanzielle Aus.

«Eine Bundesliga-Saison 2011 wird es unter den gegenwärtigen Umständen nicht geben können», teilte der achtfache deutsche Mannschaftsmeister mit. Die Teilnahme an der aktuellen Saison der Deutschen Turnliga (DTL), die am 27. März in Köln beginnt, sei allerdings noch durch Rücklagen aus dem vergangenen Jahr gesichert. Darüber seien Vereinsvertreter am 21. Januar in einer Vorstandssitzung informiert worden. Betroffen von dem Rückzug sind demnach insgesamt 400 Turnerinnen und Turner im Alter zwischen vier und 18 Jahren.