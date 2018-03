Chronologie von Andis Verschwinden

Aus unserem Archiv

21. Dezember 2015: Gegen 5 Uhr will Birgit Pellenz ihren Andi nach einem Waldspaziergang bei Aremberg auf einem Parkplatz wieder in ihr Auto bringen, um nach Hause zu fahren. Der Rüde wittert eine Wildspur, prescht samt Leine und Halsband in den Wald. Birgit Pellenz ruft nach dem Hund, beginnt die Umgebung abzusuchen, informiert Feuerwehr und Bekannte, die sie bei der Suche unterstützen könnten. In der Nacht regnet und stürmt es.