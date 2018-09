Explosive Hinterlassenschaften der Kriege beschäftigen die Einsatzkräfte in und um Neuwieder immer wieder, wie ein Blick in unser Archiv zeigt:

30. April 1966: Entschärfung einer 36-Zentner-Luftmine in Koblenz. Der Blindgänger wurde bei Ausschachtungsarbeiten in der Johannes-Junglas-Siedlung an der Beatusstraße (Goldgrube) gefunden. Die Bewohner der Häuser im Umkreis werden evakuiert. 1. Mai ...