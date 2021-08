Damit geht auch das vierte Mannschaftsgold bei den Frauen seit Einführung des Wettbewerbs bei Olympia 2008 in Peking an die Chinesinnen. Im Halbfinale hatte der Topfavorit die deutschen Frauen geschlagen, die am Donnerstag im Spiel um Bronze der Auswahl aus Hongkong unterlagen. Am Freitag treten die chinesischen Männer im Finale gegen Deutschland an.

