Peking

Die USA und China haben ihre Gespräche über eine Beendigung ihres Handelskrieges verlängert. Ein US-Regierungsbeamter bestätigte, dass die Verhandlungen in Peking am Morgen fortgesetzt worden seien. Beide Seiten hatten eigentlich nur zwei Tage verhandeln wollen, dann aber überraschend beschlossen, die Gespräche auszuweiten. Zuvor hatte bereits US-Präsident Donald Trump verkündet, die Verhandlungen liefen „sehr gut“. Die Unterhändler ringen in Peking um eine Lösung in dem seit Monaten andauernden Handelskrieg, der auch die Finanzmärkte beunruhigt.