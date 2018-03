Aus unserem Archiv

Santiago de Chile (dpa) – Gibt es in Chile eine Fortsetzung der seit 20 Jahren regierenden Mitte-Links-Regierung, oder nicht? Bei einer Stichwahl entscheiden heute die Wähler um das chilenische Präsidentenamt. Für die amtierende Regierung tritt der Christdemokrat Eduardo Frei gegen den konservativen Herausforderer Sebastián Piñera an. Der wohlhabende Unternehmer will die Konservativen erstmals seit Jahrzehnten wieder an die Macht bringen. Umfragen zufolge könnte es heute einen äußerst knappen Wahlausgang geben.