Chiefs zurück im Super Bowl: 17:10 gegen Baltimore Ravens

Zum vierten Mal in den vergangenen fünf Jahren stehen die Kansas City Chiefs im Super Bowl. Gegen die Baltimore Ravens kommen die meisten Punkte in der ersten Halbzeit – und ein Popstar jubelt.

Die Partie gegen die Baltimore Ravens beendete Chiefs-Quarterback Patrick Mahomes mit einem Touchdown-Pass und Würfen über insgesamt 241 Yards. Foto: Matt Slocum/AP/dpa

Baltimore (dpa). Die Kansas City Chiefs stehen erneut im Super Bowl. Der Titelverteidiger in der National Football League gewann bei den Baltimore Ravens 17:10 und trifft in zwei Wochen entweder auf die Detroit Lions mit dem deutschen Profi Amon-Ra St. Brown oder die San Francisco 49ers. In Baltimore zeigte Chiefs-Profi Travis Kelce sein bestes Saisonspiel. Der Freund von Pop-Superstar Taylor Swift sorgte für den ersten Touchdown der umkämpften Partie und kam auf insgesamt elf gefangene Pässe über 116 Yards.

«Es war ein großartiges Jahr, wir sind noch nicht fertig», sagte Chiefs-Quarterback Patrick Mahomes. «Wir waren die Außenseiter in den beiden letzten Spielen. Aber wir fühlen uns nie wie ein Außenseiter.»

Mahomes entschied das Duell mit Lamar Jackson von den Ravens für sich. Mahomes hatte neben seinem Touchdown-Pass Würfe über insgesamt 241 Yards, Jackson beendete das Spiel mit ebenfalls einem Touchdown und Pässen über insgesamt 272 Yards – allerdings auch einem Fehlpass. Die Chiefs stehen nun zum vierten Mal in den vergangenen fünf Jahren im Super Bowl. Ein Sieg am 11. Februar in Las Vegas wäre der zweite Titel in Serie, der dritte in den vergangenen fünf Jahren und der vierte in der Geschichte des Teams. Die Ravens waren seit dem Sieg im Februar 2013 nicht mehr im Super Bowl.

Lamar Jackson sorgt für Highlight

Jackson sorgte in der offensiv besseren ersten Halbzeit für ein Highlight, als er seinen eigenen Passversuch fing, der zuvor von einem Verteidiger der Chiefs abgefälscht worden war. Die Vorentscheidung war eine Szene im Schlussviertel, als Ravens-Profi Zay Flowers der Ball unmittelbar vor der Endzone aus den Armen geschlagen wurde und die Chiefs in Ballbesitz kamen, ohne Punkte zu kassieren.

Flowers hatte in der ersten Halbzeit für den einzigen Touchdown der Gastgeber gesorgt und zeigte insgesamt eine starke, am Ende aber auch unglückliche Partie. Die Chiefs konnten ihrerseits zwar ebenfalls keinen Profit schlagen im nächsten Angriff, holten sich den Ball aber durch einen abgefangenen Pass ein zweites Mal zurück.