Aus unserem Archiv

New York

Der Leiter der UN-Mission in Haiti, Hédi Annabi, ist tot geborgen worden. Das teilten die Vereinten Nationen in New York mit. Außer ihm wurden auch sein Vertreter Luiz Carlos da Costa und der amtierende UN-Polizeichef in Haiti, Doug Coates, unter dem eingestürzten Christopher Hotel in der Hauptstadt Port-au-Prince gefunden. UN-Generalsekretär Ban Ki Moon erklärte in einer ersten Stellungnahme, er sei «zutiefst betrübt». Am Dienstag war der Karibikstaat Haiti von einem verheerenden Erdbeben erschüttert worden, mehrere tausend Menschen sind vermutlich ums Leben gekommen.