Des Moines

Chaos-Vorwahl bei US-Demokraten – Keine Ergebnisse aus Iowa

Die erste Vorwahl der Demokraten im US-Präsidentschaftsrennen hat ein komplettes Chaos ausgelöst. Die Partei sah sich nach der wegweisenden ersten Abstimmung im Bundesstaat Iowa nicht in der Lage, in der Nacht Ergebnisse zu veröffentlichen. Auch am Morgen war zunächst noch unklar, wann Resultate vorliegen könnten. Von den Bewerbern um die Präsidentschaftskandidatur der Demokraten hagelte es Kritik. US-Präsident Donald Trump spottete auf Twitter, die Abstimmung bei den Demokraten sei ein „komplettes Desaster“.