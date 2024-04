Roth

Challenge Roth: Finale um den Sieg live in der ARD

Von dpa

i ARCHIV - Die ARD überträgt das Finale des Rennens. Foto: Daniel Karmann/dpa

Die entscheidende Schlussphase des Triathlon-Klassikers in Roth wird in diesem Jahr live in der ARD übertragen. Der Showdown des Männer- und Frauenrennens werde von 13.50 bis 14.20 Uhr und 14.40 bis 15.00 Uhr im Ersten gezeigt, teilten die Challenge-Veranstalter am Dienstag mit. Das Rennen, bei dem Männer und Frauen weiterhin gemeinsam starten, steigt am 7. Juli.