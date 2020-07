Ceferin: „Bis auf weiteres keine Zuschauer zugelassen“

Die verbleibenden Spiele in der Champions League und der Europa League werden im August ausgetragen. Bei vier von acht Champions-League- und allen acht Europa-League-Paarungen müssen zunächst die Achtelfinal-Duelle abgeschlossen werden, die im März wegen der Corona-Pandemie unterbrochen wurden. Ab dem Viertelfinale werden Champions und Europa League in dieser Corona-Saison in Turnierform zu Ende gespielt. Die Champions League wird in Lissabon ausgetragen, die Europa League an den vier westdeutschen Standorten Köln, Duisburg, Düsseldorf und Gelsenkirchen. Gespielt wird in K.o.-Form und nur noch mit einer Partie – also ohne Hin- und Rückspiel.

Die UEFA habe einen Teil ihrer Saison geopfert, damit die nationalen Meisterschaften bis Ende Juli fertig gespielt und die UEFA-Clubwettbewerbe dann im August beendet werden könnten, sagte Čeferin. Die Ligen hätten sich damit einverstanden erklärt – „und in der Länderspielperiode im September wird seitens der Vereine dieselbe Solidarität gefragt sein“, sagte Čeferin.

