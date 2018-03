Aus unserem Archiv

Düsseldorf

Norbert Röttgen soll neuer CDU-Chef in Nordrhein-Westfalen werden. Das wünschen sich die Mitglieder des Landesverbandes. In einer Befragung setzte sich der Bundesumweltminister gegen den früheren Landesintegrationsminister Armin Laschet durch. Für Röttgen stimmten knapp 55 Prozent der Parteimitglieder, Laschet erhielt gut 45 Prozent der Stimmen. Röttgen soll am kommenden Samstag auf einem Landesparteitag offiziell zum Nachfolger von Jürgen Rüttgers gewählt werden.