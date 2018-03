Aus unserem Archiv

Berlin

CDU, CSU und SPD haben ihre Sondierungen über eine Neuauflage der großen Koalition fortgesetzt. Sie wollen im Laufe des Tages die erste Runde der Beratungen in allen Facharbeitsgruppen abschließen. Am Vormittag sollen dazu in der bayerischen Landesvertretung in Berlin zunächst alle Arbeitsgruppen weiterberaten. Parallel dazu will sich die Sechser-Runde der Partei- und Fraktionschefs um Kanzlerin Angela Merkel, SPD-Chef Martin Schulz und den CSU-Vorsitzenden Horst Seehofer weiter über die Ergebnisse der einzelnen Gruppen beugen.