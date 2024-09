Mit Baggern werden weitere Teile der eingestürzten Carolabrücke abgerissen. Im Zuge von Abrissarbeiten ist ein weiterer Abschnitt der Carolabrücke in Dresden eingebrochen. Es handelt sich um den Brückenstrang mit Straßenbahngleisen, der in der Nacht zum Mittwoch bereits teilweise in die Elbe gestürzt war. (zu dpa: «Carolabrücke: Korrosion in Stahllitzen festgestellt») Foto: Robert Michael/DPA