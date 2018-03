Aus unserem Archiv

Paris

Carla Sarkozy, Ehefrau des französischen Präsidenten Nicolas Sarkozy, will von ihrem gemeinsamen Baby keine öffentlichen Fotos zulassen. Die Geburt wird Ende Oktober erwartet. Sie werde alles tun, um da Kind zu schützen, sagte sie in einem ausgestrahlten Interview mit dem Sender TF1. Zu Beginn ihrer Beziehung mit Nicolas Sarkozy hatten die beiden gemeinsam mit Carlas Sohn Aurélien von Fotografen umlagert einen Ausflug in das jordanische Petra gemacht. Das sei ein Fehler gewsen, räumte die 43-Jährige nun ein. Sie hoffe, dass ihr Mann am Tag der Geburt bei ihr sein werde.