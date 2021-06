Canadiens besiegen Golden Knights und spielen um Stanley-Cup

Es ging in die Verlängerung, aber die Montreal Canadiens haben die Golden Knights bezwungen und stehen seit langer Zeit wieder in den Stanley-Cup-Finals.

Montreal (dpa). Die Montreal Canadiens stehen erstmals seit der Meisterschaft 1993 wieder in den Stanley-Cup-Finals der NHL.

Vor eigenem Publikum bezwang der Außenseiter die Vegas Golden Knights nach Verlängerung 3:2 und holte damit den notwendigen vierten Sieg in der Halbfinal-Serie. Artturi Lehkonen traf nach 1:39 Minuten in der Verlängerung für die Canadiens, die als Eishockey-Team mit den wenigsten Punkten in der Hauptrunde den Sprung in die Playoffs geschafft und sich dann jeweils gegen ein favorisiertes Team durchgesetzt hatten.

In der Final-Serie treffen die Canadiens nun entweder auf Titelverteidiger Tampa Bay Lightning oder die New York Islanders, die in einem Spiel sieben in der Nacht zu Samstag den Sieger ermitteln.

© dpa-infocom, dpa:210625-99-136175/2