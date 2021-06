BVB-Profis Sancho und Bellingham in Englands EM-Kader

Borussia Dortmunds Ausnahmetalente Jadon Sancho und Jude Bellingham haben den Sprung in Englands finalen Kader für die Fußball-EM geschafft.

Der 21 Jahre alte Flügelstürmer und der 17-jährige Mittelfeldspieler stehen als einzige Bundesliga-Profis im 26-köpfigen Aufgebot, wie Nationaltrainer Gareth Southgate bekanntgab. Bellingham ist zudem der jüngste Akteur im Kader der Three Lions, für die das Finale am 11. Juli im Wembley-Stadion in London das große Ziel ist. Angeführt werden die Engländer von Kapitän und Top-Stürmer Harry Kane von den Tottenham Hotspur.

„Wir nehmen hier keine Touristen mit. Jeder der Nominierten ist bereit“, sagte Southgate. Zuvor hatte der Ex-Profi bereits 33 Spieler nominiert, mit denen er am vergangenen Samstag die Vorbereitung auf das Turnier aufnahm. James Ward-Prowse (FC Southampton), Ollie Watkins (Aston Villa), Jesse Lingard (West Ham United), Ben Godfrey (FC Everton), Ben White (Brighton & Hove Albion), Aaron Ramsdale (Sheffield United) und der verletzte Mason Greenwood (Manchester United) wurden nun vom 50-Jährigen wieder gestrichen.

Die Engländer starten am 13. Juni in Wembley gegen Kroatien ins Turnier.

© dpa-infocom, dpa:210601-99-825545/2