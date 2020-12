BVB-Debakel gegen Stuttgart – Leipzig vorerst Tabellenführer

Berlin (dpa). Borussia Dortmund hat in der Fußball-Bundesliga ein Heim-Debakel gegen den VfB Stuttgart erlebt und droht den Anschluss an die Tabellenspitze zu verlieren.

Der BVB unterlag dem VfB mit 1:5 (1:1) und hat nach drei sieglosen Ligaspielen in Serie schon fünf Punkte Rückstand auf RB Leipzig. Die Sachsen setzten sich ungefährdet mit 2:0 (2:0) gegen Werder Bremen durch und übernahmen zumindest vorerst Rang eins vom FC Bayern München, der am Abend noch beim 1. FC Union Berlin antreten musste.

Borussia Mönchengladbach verpasste es am elften Spieltag, näher an die Spitzengruppe heranzurücken. Die Gladbacher trennten sich 1:1 (0:0) von Hertha BSC und bleiben Siebter. Im Tabellenkeller gelangen dem 1. FC Köln mit einem 1:0 (0:0) beim FSV Mainz 05 und dem SC Freiburg, der Arminia Bielefeld 2:0 (0:0) bezwang, wichtige Siege.

Der BVB geriet nach einer schwachen Anfangsphase völlig verdient durch einen Foulelfmeter-Treffer von Silas Wamangituka (27. Minute) in Rückstand. Giovanni Reyna traf mit dem Außenrist sehenswert zum 1:1 (39.), ehe erneut Wamangituka (53.), Philipp Förster (60.), Tanguy Coulibaly (63.) und Nicolas Gonzalez (90.+1) die defensive Schlampigkeit der Borussia bestraften. Ohne den verletzten Erling Haaland war der Revierclub auch offensiv viel zu harmlos und holte damit aus den vergangenen drei Bundesliga-Partien nur einen Punkt.

Ebenfalls durch einen Foulelfmeter ging Leipzig gegen Bremen in Führung. Marcel Sabitzer verwandelte sicher (26.), Dani Olmo legte noch vor der Pause für die Gastgeber nach (41.). Die Sachsen sind in der Liga damit seit Ende Oktober unbesiegt. Bremen dagegen kassierte die dritte Niederlage in Serie und droht in der Tabelle abzurutschen.

Die Gladbacher rotierten drei Tage nach dem Einzug ins Achtelfinale der Champions League auf gleich sechs Positionen und kamen zu Hause gegen die Hertha nicht über ein Remis hinaus. Der Berliner Neuzugang Matteo Guendouzi brachte die Gäste mit seinem ersten Bundesliga-Treffer (47.) in Führung, Breel Embolo glich aus (70.).

In der Abstiegszone bleiben Mainz als 17. und Aufsteiger Bielefeld als 16. nach ihren Niederlagen in akuter Not. Elvis Rexhbecaj entschied die Partie in Mainz zugunsten der Kölner (55.). In Freiburg trafen Vincenzo Grifo (79./Foulelfmeter) und Wooyeong Jeong (90.+2).

