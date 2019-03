BVB will drohendes Aus in der Champions League abwenden

Dortmund

Borussia Dortmund hofft im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League gegen Tottenham Hotspur heute Abend auf eine Aufholjagd. Nach dem 0:3 vor drei Wochen in London will der Tabellenführer der Fußball-Bundesliga das drohende Aus noch abwenden. Außerdem treffen im Achtelfinale Real Madrid und Ajax Amsterdam aufeinander. Das Hinspiel hatte Titelverteidiger Real in Amsterdam 2:1 gewonnen.