Berlin

Borussia Dortmund will heute seine Erfolgsserie von sechs Pflichtspielsiegen nacheinander fortsetzen und die Tabellenführung in der Fußball-Bundesliga festigen. Drei Tage nach dem beeindruckenden 4:0-Sieg in der Champions League gegen Atlético Madrid hat das Team von Trainer Lucien Favre jedoch mit Hertha BSC einen starken Gegner. Auf einen Ausrutscher des BVB hofft unter anderen der FC Bayern München. Der Titelverteidiger gastiert beim FSV Mainz 05. Die anderen Spiele: Fortuna Düsseldorf-VfL Wolfsburg, Hannover 96-FC Augsburg und 1899 Hoffenheim-VfB Stuttgart.