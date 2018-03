BVB ohne Schmelzer und Guerreiro – Erkrankungswelle ebbt ab

Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund muss zum Rückrundenauftakt am Sonntag (18:00 Uhr) gegen den VfL Wolfsburg auf Marcel Schmelzer und Raphael Guerreiro verzichten.

BVB-Kapitän Marcel Schmelzer wird zum Rückrundenauftakt gegen Wolfsburg fehlen.

Foto: Soeren Stache – dpa

Die beiden linken Außenverteidiger hatten sich im Trainingslager von Marbella eine Muskelverletzung zugezogen. Darüber hinaus schloss BVB-Trainer Peter Stöger am Freitag aus, dass der von einem Kreuzbandriss genesene Marco Reus erstmals in dieser Saison zum Kader gehört: „Bei allen Dreien gibt es keine Möglichkeit.“

Die neun in Marbella an einem Magen- und Darminfekt erkrankten Profis stehen dagegen wohl wieder zur Verfügung. „Die Jungs waren gestern alle beim Training. Das hat ganz gut ausgesehen. Aber man muss abwarten, wie sie auf die Belastung reagieren“, sagte der Österreicher.

Große Hoffnungen setzt Stöger in das Comeback von gleich vier Spielern, die der Borussia zuletzt über Wochen gefehlt hatten: „Das Positive ist, dass Lukasz Piszczek, Erik Durm, Gonzalo Castro und Mario Götze retour gekommen sind. Das gibt uns mehr Möglichkeiten.“

Der Fußball-Lehrer hofft, dass die in der Hinrunde zumeist wackelige Defensive an Stabilität gewinnt. „Ich erwarte, dass wir in der Lage sind, das Spielgeschehen zu bestimmen, aber trotzdem nicht unsere Ordnung verlieren. Das wäre unangenehm, weil die Wolfsburger im Umschaltspiel sehr gut sind. Sie haben sich bisher unter Wert geschlagen“, sagte Stöger.