Marbella

Borussia Dortmund wird voraussichtlich ohne Kapitän Marcel Schmelzer in die Rückrunde der Fußball-Bundesliga starten. Die Muskelverletzung in der Wade, die sich der Außenverteidiger bei der ersten Trainingseinheit in Marbella zugezogen hat, ist schwerwiegender als ursprünglich gedacht. „Es macht keinen Sinn, an Training zu denken. Wir warten ab, bis wir wieder in Dortmund sind, machen Bilder und schauen dann noch mal genauer darauf“, sagte Schmelzer. Das Punktspiel am 14. Januar gegen den VfL Wolfsburg dürfte deshalb für ihn zu früh kommen.