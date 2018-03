Buttons Geheimnis: Dasselbe Schlafzimmer

Melbourne ist für Formel-1-Pilot Jenson Button ein ganz besonderes Pflaster. 2009, 2010 und nun auch 2012 gewann der Brite den Großen Preis von Australien. Und nun verriet er auch warum. «Ich habe in all den drei Jahren immer das gleiche Schlafzimmer gehabt», sagte Button.

Jenson Button ist schon lange mit dem Model Jessica Michibata zusammen.

Hellwach war er. Schon am Start schob er sich mit seinem McLaren an Teamkollege und Pole-Mann Lewis Hamilton vorbei. Einmal in Führung, war Button nicht mehr einzuholen. Der Weltmeister von 2009, als er noch für BrawnGP fuhr, leistete sich keinen Fehler. Die sensiblen Reifen behandelte er wie immer mit viel Gefühl. So kennt man den 209-maligen Grand-Prix-Starter und Vizeweltmeister der vergangenen Saison.

Über seinen 13. Sieg freute sich auch Freundin Jessica Michibata. Das Foto-Model streifte sich wie die gesamte McLaren-Mannschaft das traditionelle knall-orangerote Sieger-T-Shirt über. «Als wir hier ankamen, hat meine Freundin gesagt: 'Wir sind wieder im gleichen Zimmer wie in den beiden Jahren als Du gewonnen hast'», erzählte Button. Daraufhin kündigte der von Button geschlagene Sebastian Vettel bei der offiziellen Pressekonferenz nach dem Saisonauftaktrennen an: «Nächstes Jahr kriegst du ein anderes.»