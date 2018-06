Aachen

Bei einem Unfall mit einem Linienbus sind in Aachen in Nordrhein-Westfalen 16 Menschen verletzt worden – darunter drei Kinder. Wie die Polizei mitteilte, krachte die Busfahrerin mit dem Bus von hinten gegen ein Auto. Sanitäter versorgten die leicht verletzten Menschen und brachten sie in ein Krankenhaus.