Burt Reynolds mit privater Zeremonie in Florida beerdigt

Der Schauspieler Burt Reynolds ist in West Palm Beach im US-Bundesstaat Florida mit einer privaten Zeremonie beerdigt worden. Das berichten US-Medien wie „ET Online“ und „WPTV“. Unter den Gästen waren nicht nur seine Familie, sondern auch sein „The Last Movie Star“-Co-Star Todd Vittum, der die Grabrede hielt. Patrick Moody, der mit Reynolds in „Das ausgekochte Schlitzohr ist wieder auf Achse“ zu sehen war, sprach das Schlussgebet. Der Schauspieler war am 6. September mit 82 Jahren überraschend an einem Herzstillstand gestorben.