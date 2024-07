Anzeige

Die betreuten Familien werden laut Verein durch Fachkräfte beraten und begleitet – von der stationären Versorgung in den Lebensalltag. In den Nachsorgeteams arbeiten Kinderkrankenschwestern, Sozialpädagoginnen und Sozialarbeiter, Psychologinnen und Ärzte.

Der Bunte Kreis ist an sechs Standorten im Bundesland vertreten, in Koblenz am Kemperhof in der Kinderklinik, Koblenzer Straße 115–155, Telefon 0261/ 499 14 32 oder 0151/416.418 83.