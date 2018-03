Aus unserem Archiv

Kundus (dpa) – In Afghanistan sind bei einem Angriff der Bundeswehr und der Armee auf Taliban-Stellungen zwei deutsche Soldaten leicht verletzt worden. Ein Schützenpanzer geriet in eine Sprengfalle und wurde leicht beschädigt. Er ist aber weiterhin einsatzfähig. Auch ein zweites Bundeswehr-Fahrzeug wurde beschädigt. Wie ein Bundeswehr-Sprecher in Kundus der Nachrichtenagentur dpa sagte, gab es Verluste auf Seiten der Aufständischen. Zu den stundenlangen Gefechten war es in der Provinz Kundus gekommen.