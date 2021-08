Bei der Bundestagswahl am Sonntag, 26. September, tritt Jannick Simon als Direktkandidat für die FDP im Wahlkreis 198 (Ahrweiler/Mayen) an. Auf der Landesliste seiner Partei ist er nicht vertreten. Wir haben alle Direktkandidaten gebeten, sich anhand eines Fragebogens vorzustellen, den wir allen im Vorfeld zugeschickt haben. Die folgenden Angaben stammen also direkt vom Kandidaten.